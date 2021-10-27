Создатели документального кино представят 100 проектов на очной защите в Минкультуры

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Кинематографисты представят 100 проектов на очной защите неигрового кино, которая продлится два дня. Об этом сообщила глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.

"У нас [было подано] 215 заявок на конкурс неигрового полнометражного, научного-популярного кино и миноритарной копродукции. Допущено к защите 100 проектов. Это действительно много. Сегодня мы увидим полнометражные неигровые полнометражные фильмы, завтра посмотрим на заявки научно-популярного кино и миноритарную копродукцию", - сказала Максимченко.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что отечественному кинематографу есть чем гордиться в области документального кино, и поблагодарила экспертов за работу. "Подано заявок очень много, они разные, есть яркие имена и проекта. Мне хочется, чтобы сегодня они удачно защитились, чтобы все прошло хорошо. Больших вам премьер в кинотеатрах", - добавила она.

Питчинги будут проходить в Минкультуры 27 и 28 октября.