Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ им. М. Горького

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Должность генерального директора МХАТ им. М. Горького займет Владимир Кехман. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в новом качестве приоритетами работы Кехмана станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

"Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - пояснили в ведомстве.

В мае 2021 года сообщалось, что Минкультуры заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, а контракт с Эдуардом Бояковым, занимающим должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького, был продлен на пять лет.