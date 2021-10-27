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Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ им. М. Горького

В Минкультуры сообщили, что он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра
Генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Должность генерального директора МХАТ им. М. Горького займет Владимир Кехман. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в новом качестве приоритетами работы Кехмана станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

"Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - пояснили в ведомстве.

В мае 2021 года сообщалось, что Минкультуры заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, а контракт с Эдуардом Бояковым, занимающим должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького, был продлен на пять лет.

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