Новые постановки театров КБР, посвященные 100-летию республики, покажут в ноябре и декабре

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Три драматических и музыкальный театры Кабардино-Балкарии (КБР) подготовили новые спектакли по пьесам Антона Чехова, Уильяма Шекспира и местных авторов к 100-летию республики, премьеры состоятся в ноябре и декабре 2021 года. Об этом сообщили в среду в Минкультуры региона со ссылкой на материалы заседания оргкомитета по подготовке к празднованию в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики.

"В ноябре состоится премьера спектакля Р. Добагова "115-я Кавалерийская дивизия" в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова, в Балкарском госдрамтеатре им. К. Кулиева также завершается постановка пьесы Уильяма Шекспира "Отелло". Завершена постановка пьесы А. Чехова "Дядя Ваня" в Русском драмтеатре им. М. Горького, в декабре Государственный музыкальный театр даст премьеру оперы по роману А. Шогенцукова "Камбот и Ляца". Продолжается работа над созданием телевизионных фильмов, разработке, изданию и переизданию литературы, посвященной образованию Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

В рамках празднования юбилея по согласованию с Министерством культуры РФ в связи с отменой ряда культурно-массовых мероприятий высвободившиеся средства перераспределены на ремонт зданий Зеленого театра в Нальчике, Историко-краеведческого музея Майского района, Дома-музея Бекмурзы Пачева, помещений Государственной национальной библиотеки им. Т. К. Мальбахова. "Ремонт здания Зеленого театра начат, а также Государственного концертного зала, стадиона "Спартак", городского дома культуры в Прохладном, готовится к реставрации Литературный музей", - уточнили в региональном министерстве.

В план мероприятий, посвященных юбилейной дате, включены ремонт и строительство десятков учреждений культуры. Так, в 2020 году было отремонтировано девять домов культуры, семь библиотек, четыре музея, два театра, Центр промыслов и ремесел.

"В этом году идет ремонт пяти объектов культуры, в 2022 году планируется ремонт еще девяти учреждений культуры. Казбек Коков [глава КБР] поручил правительству республики до конца года провести контрактацию работ, запланированных на предстоящий год, чтобы ремонтные работы были завершены до 1 сентября 2022 года", - уточняется в сообщении.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей и молодежных этнографических форумов.