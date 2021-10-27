Документальный фильм "Джаз 100" к столетию джазовой сцены в России выйдет в 2022 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Документальный фильм к столетию джазовой сцены в России объединит интервью выдающихся музыкантов этого направления и новых звезд, материалы, которые будут подготовлены в процессе работы над ним, станут подспорьем для изучения истории отечественного джаза. Об этом рассказали создатели проекта на очной защите неигрового кино в Минкультуры РФ.

"Мы собрали колоссальную коллекцию фотографий, видео- и аудиоматериалов, несколько месяцев мы снимаем интервью с нашими ветеранами (джазовой сцены), с музыкантами, с теми, кто на сцене и с теми, за кем будущее. <…> Каждое интервью, которое мы взяли - их запланировано больше 45 - будет смонтировано, и после того, как выйдет фильм, появится отдельный YouTube-канал, где будут публиковаться эти интервью. Мы планируем, что по этому материалу будут изучать историю джаза в нашей стране", - сказал автор сценария, главный редактор журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков.

Столетие российской джазовой сцены будет отмечаться в 2022 году. Отдельно создатели хотят издать "книгу-компаньон" к фильму и сборник с музыкой. "Джаз у нас развивается, история у него потрясающая. Это история нашей страны, история искусства. Это очень интересный и необходимый для нас всех фильм. Материала много, он замечательный", - отметил народный артист России, глава Московского джазового оркестра, саксофонист Игорь Бутман, который в среду отмечает 60-летие.

Народный артист РФ Николай Бурляев работает над документальным проектом "Боже! Чувствую приближение твое!" к 90-летию режиссера Андрея Тарковского, которое будет отмечаться в 2022 году. Создатели планируют посетить места, где бывал режиссер, поговорить с его близкими людьми, в том числе с сыном Андреем Тарковским-младшим.

Режиссер Наталья Углицких снимет документальную ленту с элементами игрового кино "Земляничная поляна Кирилла Разлогова", посвященную жизни выдающегося киноведа и культуролога, который умер в возрасте 75 лет. Картину планируется выпустить в конце 2022 или в 2023 году. "Наталья Углицких с самого начала сказала, что ей интересно снять фильм про Разлогова как про человека в первую очередь, и для меня это тоже важно. Мы планируем строить картину на его неоконченных мемуарах, где он рассказывает про свое детство, про историю нашей семьи", - поделилась его дочь, продюсер Анастасия Разлогова.

Режиссер Юлия Миронова планирует снять "нетипичный" фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче, в котором знаковые события в истории страны будут осмыслены через призму его творчества. Наталья Ахметова свой проект "Современники-классики. Сокуров" посвятит личности режиссера Александра Сокурова, а режиссер Алексей Федорченко работает над документальным фильмом-расследованием "Митрофан Аксенов. Смерти нет" о философе и математике, авторе оригинальной теории о времени как о четвертом измерении, о жизни которого "мало что известно".