Бакинскую музыкальную академию поздравили со 100-летием концертом в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Столетие Азербайджанской консерватории, которая сегодня называется Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова (БМА), отметили концертом в Московской государственной консерватории (МГК) имени П. И. Чайковского, сообщил ТАСС в среду ректор БМА Фархад Бадалбейли.

"Огромная радость праздновать юбилей в легендарном, прославленном зале, где играл и Рахманинов, и Скрябин и Прокофьев. Это большая честь для нас. <...> Этот зал я считаю одним из лучших в мире. Очень приятно, что Российский национальный оркестр, которым руководит один из выдающихся музыкантов современности Михаил Плетнев, принял активное участие. Фактически за два дня поднял огромную программу самых разных композиторов, стилей и жанров", - сказал Бадалбейли.

В программу юбилейного вечера вошла музыка национальных классиков - Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Фикрета Амирова, а также произведения западноевропейских и русских композиторов Сергея Рахманинова, Джакомо Пуччини, Иоганна Себастьяна Баха и других. В концерте приняли участие известные выпускники консерватории. На сцену вышли, в частности, народные артисты Азербайджана: виртуозный пианист Мурад Адыгезалзаде, тенор Самир Джафаров, певец Алим Гасымов.

"Вчера мы показали, что недаром работали. В зале сидел выпускник консерватории Полад Бюльбюль оглы. Его сын дирижировал во время концерта, где звучала музыка Караева. Наши прекрасные музыканты приехали. Из Италии приехал Азер Заде, который был и нашим стипендиатом, и Фонда Гейдара Алиева. Солистка Большого театра Динара Алиева - тоже наша выпускница. Это говорит о том, что, наверное, учебный процесс поставлен на неплохом уровне", - отметил ректор.

Он поблагодарил за помощь в организации концерта и поддержку молодых талантов Фонд Гейдара Алиева, стипендии которого, по словам ректора, позволяют талантливым музыкантам проходить стажировки в Москве, Риме, Берлине, Милане.

Поздравления с юбилеем

С юбилеем Академию поздравил ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов. "Я хочу поздравить коллег, моего друга Фархада Бадалбейли. Круглая цифра - 100 - о многом говорит. Это уже фундаментальные основы для профессионального мастерства и развития", - заявил он, отметив тесные и давние контакты двух музыкальных учебных заведений.

"Празднование 100-летия Азербайджанской консерватории в Большом зале Московской консерватории, которая является Меккой для многих музыкантов мира, - это большая честь, большая гордость и знаменательное событие, которое говорит о тех духовных скрепах, о той близости, которые есть между русской и азербайджанской культурой", - сказал ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Глава дипмиссии отметил, что не каждая страна может похвастаться столетней консерваторией. "Это большие традиции. Основы консерватории заложил наш великий композитор Узеир Гаджибеков. В свое время он был мудрым педагогом, наставником. Приглашал в Баку прекрасных специалистов Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Назову лишь несколько имен: Илья Семенович Айсберг - один их первых ректоров консерватории, Леопольд Ростропович - отец выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича, Семен Бретаницкий, Лев Аб, Майор Бреннер, Борис Зейдман, Георгий Шароев и многие-многие другие, которые принимали активное участие в закладке фундамента европейского музыкального образования в Азербайджане", - отметил посол.

По его словам, концерт в Москве стал "музыкальным пиршеством", на сцене исполнены произведения корифеев - Гаджибекова, Кара Караева и многих других.

Организаторами праздничного вечера выступили Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в России, Московская консерватория и БМА.

Бакинская музыкальная академия была основана в 1920 году. Является ведущим высшем музыкальным учебным заведением Азербайджана. В академии три факультета и 18 кафедр, имеются магистратура, аспирантура и докторантура. При академии действуют музыкальная школа им. Бюльбюля, Музыкальная школа-студия и Оперная студия им. Ш. Мамедовой, а также две научные лаборатории.