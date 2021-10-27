Киносеть "Москино дома" подготовила подборку фильмов для онлайн-просмотра в нерабочие дни

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специальная подборка для онлайн просмотра "Москино дома" позволит киногурманам и просто любителям кино насладиться хорошими фильмами, не выходя из дома в период режима нерабочих дней. Кураторы и ведущие киноклубов, киноведы подготовили серию рекомендаций, для удобства объединенных в тематические блоки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе "Москино".

"В период режима нерабочих дней, когда функционирование кинотеатров Москино будет временно приостановлено, киносеть продолжит оставаться на связи со своими зрителями. Так, Александр Колбовский, создатель и ведущий киноклуба "Киногостиная" собрал самые оригинальные документальные фильмы со всего мира, Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм", куратор киноклуба "Энциклопедия анимации" - незаслуженно забытые отечественные мультфильмы, кинокритик ТАСС Тамара Ходова - картины женщин-режиссеров, а эксперт по жанровому кино Настасья Горбачевская - фильмы ужасов к грядущему Хэллоуину. Кроме того, будут представлены авторские подборки сайта Cinemaholics и кинокритиков Дмитрия Карпюка и Владимира Лященко", - отметила пресс-служба.

Кроме этого, "Фильмы для души", "Хорошее советское кино", "Фильмы участники Каннского кинофестиваля", "Энциклопедия анимации", "Нон-фикшн клуб" - все это и многое другое уже доступно на сайте Москино.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке Москино хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.