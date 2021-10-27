В Эстонии завершился фестиваль "Золотая маска"

ТАЛЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Завершившийся фестиваль "Золотая Маска в Эстонии" позволил посмотреть лучшие российские театральные постановки более 6,5 тыс. зрителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте смотра.

"Завершился фестиваль "Золотая Маска в Эстонии", в рамках которого состоялся 21 показ российских спектаклей, два из них на открытом пространстве, - указано в сообщении. - Более 6,5 тыс. зрителей посетили спектакли".

По информации оргкомитета, спектакли проходили в Таллине, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября. В программе фестиваля принимали участие ведущие московские театры, включая "Современник", "Сатирикон", Театр Наций и "Балет Москва", а также кукольный театр Karlsson Haus из Санкт-Петербурга. Среди зрителей был и президент Эстонии Алар Карис, который высоко отозвался о спектакле "Горбачев" Театра Наций.

Программа смотра включали творческие встречи с латвийским режиссером Алвисом Херманисом и с московским актером Ильей Исаевым, который родился и вырос в Таллине, мастер-класс по танцу модерн в Таллинской Балетной школе, а также детские мастер-классы "Светотень", указано в сообщении.

Как отметил оргкомитет, фестиваль прошел в условиях ограничений из-за распространения коронавируса. Тем не менее организаторы выполнили все требования департамента здоровья и правительства Эстонии. Среди 200 участников фестиваля случаев заболевания не было, сообщил оргкомитет.

Ранее директор фестиваля Светлана Янчек сообщила корреспонденту ТАСС, что все спектакли фестиваля "Золотая маска в Эстонии" проходили с аншлагами.