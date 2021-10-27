Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Поэт, музыкант, композитор Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют "родиной духа", в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома", - привели в пресс-службе слова Гребенщикова.

В книге Гребенщиков рассказывает, куда поехать, чтобы увидеть не "туристскую", а настоящую Индию, отметили в пресс-службе. В частности, автор повествует о семи священных центрах паломничества Саптапури, четырех святых местах паломничества в индуизме Чар-дхам, паломническом маршруте в индийских Гималаях.

Книга поступит в продажу в ноябре.

Борис Гребенщиков - российский музыкант, певец, поэт, композитор. Один из основателей рок-группы "Аквариум", состав которой неоднократно менялся. Выпускает в том числе сольные альбомы. Ранее Гребенщиков уже написал ряд прозаических произведений, среди них повесть "Иван и Данило", роман. "Лес".