В Москве открылась выставка к 40-летию спектакля "Юнона и Авось"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Выставка "Игра в города", приуроченная к 40-летию спектакля "Юнона и Авось", открылась в среду на Казанском вокзале в Москве. Основой экспозиции стали эпизоды из жизни авторов спектакля.

"Моя основная мысль была - перенести легендарные события из зоны театра в зону музея. Этот проект сейчас - мы видим некую модель, макет будущего музея, это временный поп-ап музей спектакля "Юнона и Авось", поэтому он выглядит специфически. Мы видим здесь подиумы музейного характера, где в середине павильона находятся настоящие артефакты из театра - зрители могут увидеть то, что обычно далеко на сцене", - рассказала журналистам художник проекта Ирина Корина.

За основу экспозиции взяли историю создания спектакля, рассказанную через эпизоды из жизни шести авторов: поэта Андрея Вознесенского, композитора Алексея Рыбникова, режиссера Марка Захарова, художника Олега Шейнциса, балетмейстера Владимира Васильева и актера Николая Караченцова. Павильон выставки, установленный на вокзале, имеет форму шестигранника, отсылающую посетителей к шести создателям спектакля. "Мы выбрали это место [Казанский вокзал], потому что это пересечение дорог - спектакль много путешествовал по миру, по России", - пояснила ТАСС учредитель культурного центра Вознесенского Анастасия Богуславская.

Экспозиция "Игра в города" также рассказывает историю спектакля через ряд ключевых событий: от премьеры в Москве в 1981 году к триумфальным гастролям в Париже в 1983-м, сделавшим спектакль мировой постановкой, до нью-йоркских гастролей "Ленкома" в 1990-м. "В этом спектакле сошлись гении, они вложили свои души. <…> Когда бы первый прогон, мы заплакали, потому что поняли силу энергетическую, которая шла из этого спектакля, она просто поражала зрительный зал", - поделилась с журналистами актриса, вдова Караченцова Людмила Поргина, игравшая в спектакле.

На выставке представлены афиши международных показов спектакля, программки к постановке, фотографии из архива "Ленкома", костюмы актеров, рабочие эскизы к спектаклю Олега Шейнциса, партитура оперы "Юнона и Авось", виниловая пластинка с записью оперы, личные вещи авторов постановки.

Выставка будет работать до 15 декабря. Также планируется сопроводительная и образовательная программа, которую в ближайшее время анонсируют на сайте Центра Вознесенского. Среди готовящихся событий - перформансы, концерты, кураторские экскурсии, мастер-классы, лекции о "Юноне и Авось" и кинопоказы.