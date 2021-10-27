Проект "Год Федора Абрамова" стал победителем конкурса "Самый читающий регион"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Литературный проект Архангельской области "Год Федора Абрамова" стал победителем всероссийского конкурса "Самый читающий регион", говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации области.

"Литературный проект "Год Федора Абрамова" признан лучшим во Всероссийском конкурсе, в котором приняли участие 80 субъектов страны", - говорится в сообщении.

Проект был посвящен 100-летию писателя. Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов. "В рамках проекта на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив - от создания сайта "Вселенная Федора Абрамова" до организации новой литературной премии "Чистая книга". Каждая идея - это дань памяти великому земляку и шаг к сохранению литературных традиций Русского Севера", - написал на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Конкурс "Самый читающий регион" проводился в течение всего года. В нем приняли участие 80 регионов. Они должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2020-2021 гг. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов. Организатором конкурса является Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.