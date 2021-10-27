Кехман готов закончить дела в Новосибирском театре оперы и балета на общественных началах

Кехман назначен генеральным директором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. На должность, которую он занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета, придет Дмитрий Юровский.

"У нас будет премьера "Собор Парижской Богоматери" Ролана Пети, сейчас идет выпуск. Дальше у меня было запланировано как у худрука две премьеры: "Тщетная предосторожность" и 12 мая у нас будет премьера - это я говорю про Большую сцену только - "Опричника" Сергея Новикова. Это проекты, которые я заканчиваю. Плюс, конечно, идет стройка, которую я тоже должен закончить. Но это уже будет на общественных началах. Формально в театре я уже буду никем", - сказал Кехман ТАСС в среду.

Он не исключил создания в НГАТОБ художественного совета, который возглавит, чтобы помогать труппе. "Сейчас ко мне обратился весь коллектив и директор, общественность даже, мне позвонили из Новосибирска, чтобы ни в коем случае я не бросал театр. Я сказал, чтобы не беспокоились. Я не бросаю, может быть, мы создадим художественный совет в театре, я его возглавлю, чтобы быть проводником каких-то идей, чтобы просто помогать театру, чтобы они могли находиться в том же ракурсе - и финансовом, и художественном", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что летит в Новосибирск 29 октября.

Как будет совмещать должности

Кехман рассказал, где будет жить и как будет совмещать должности, ведь он также продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. "Основное местонахождение у меня будет Москва, а в Петербург я буду приезжать. Я так и жил собственно. Все это время тоже очень много времени проводил в Москве, потому что была пандемия. И в Новосибирск иногда просто даже на физическом уровне было не перелететь", - поделился он.

По словам Кехмана, в Новосибирске остается сильная команда. "Здесь я как раз благодарен министерству культуры - они оценили все наши успехи - я не могу сказать, что они были только мои - это успехи и художественных руководителей, и музыкального руководителя, и директора, и тем самым, там осталась сильнейшая команда. А я попробую здесь, в Москве, проводить больше времени. Но Петербург тоже не забываю. Поэтому четыре и три: четыре дня - в Москве, три дня - в Петербурге", - отметил он.

Говоря о своей реакции на назначение во МХАТ, он признался, что оно было неожиданным. "Я не сегодня, конечно, узнал. Но это было очень неожиданно", - сказал собеседник агентства.

О новой должности Кехмана сообщили журналистам 27 октября в пресс-службе Минкультуры РФ. Приоритетами работы Кехмана во МХАТе в Минкультуры назвали вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы. В ведомстве ожидают, что опыт Владимира Абрамовича также поможет ему решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.