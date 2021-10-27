Выставку акварелей главного архитектора Москвы представили в галерее "Триумф"

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Сто работ главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова в акварельной технике представили на его персональной выставке, которая будет доступна для бесплатного посещения в галерее "Триумф" с 28 октября по 5 декабря.

"Рабочее название было "100 работ", но мы не поверили, что получится столько, и не знали, войдут ли все в выставку. Но в итоге оказалось 100 работ ровно. Назвали выставку "Падает свет", потому что на работах его много, и они "про свет". География выставки - весь мир, но я рисую только те места, где бываю. Не все с натуры, но однозначно с впечатлений после посещения этих мест, увиденных своими глазами. Много студийных работ, потому что пленэр сейчас трудно писать, но везде, где я бываю, делаю зарисовки и фотографии - напитываюсь впечатлениями, чтобы потом работать", - сказал ТАСС Кузнецов.

Визуальный дневник, в котором собраны объекты городских пейзажей в окружении их жителей и архитектурные виды, оставшиеся в памяти после поездок, разместился на первом этаже галереи на Ильинке в центре Москвы. Картины подобраны и скомпонованы в коридорах выставки со схожими ощущениями света и насыщенности городских пейзажей, работы ярко передают ритмы мегаполисов. Представленные пейзажи написаны в 2019-2020 гг., встречаются работы и последнего месяца. "Практика - такая вещь, постоянно должна быть в руках, поэтому каждую неделю что-то делаю, и есть работы совсем свежие", - пояснил художник.

Произведения главного архитектора Москвы передают архитектурные детали десятка городов - от Нью-Йорка, Лондона, Парижа до Владивостока. Особое место в творчестве Кузнецова занимает его родной город - Москва. "Безусловно, любимый город - Москва, но есть города, к которым я очень привязан - Венеция, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес. Итальянский свет особенный, из недавних моих работ - Венеция, Пестум", - сказал он.

Кузнецов родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский архитектурный институт, является членом-корреспондентом Российской академии художеств. Занимает должность главного архитектора Москвы с 2012 года. Он выступил куратором творческих инициатив и руководителем авторских коллективов значимых градостроительных и архитектурных проектов в России и за рубежом, таких как парк и концертный зал "Зарядье", дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", дворец водных видов спорта в Казани, стадион "Краснодар".