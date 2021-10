Джазовые музыканты из России и США поздравили Игоря Бутмана с юбилеем на концерте в Москве

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова/. Джазовым концертом в Государственном Кремлевском дворце отметил 60-летие народный артист России саксофонист Игорь Бутман. В этот вечер Московский джазовый оркестр под его руководством поделил сцену с джазовым оркестром "Линкольн-центра" (Jazz at Lincoln Center Orchestra) и девятикратным лауреатом премии Grammy, американским трубачом Уинтоном Марсалисом.

Возможность отметить юбилей на сцене в окружении друзей, коллег и зрителей Бутман назвал большим счастьем. "Давайте поприветствуем наших замечательных гостей - оркестр "Линкольн-центра" и Уинтона Марсалиса. Два оркестра, наших оркестра - сегодня мы объединяемся в музыке", - сказал Бутман, открывая вечер.

По словам саксофониста, впервые они сыграли с оркестром "Линкольн-центра" 18 лет назад в Нью-Йорке по приглашению Марсалиса. С тех пор оба коллектива, отметил он, сохраняют дружеские отношения. Музыканты давно думали о том, чтобы повторить совместное выступление. "Мы рады быть здесь и отмечать 60-летие нашего брата Игоря Бутмана", - поделился Марсалис.

Вместе с двумя коллективами на сцену вышли российские певцы Сергей Мазаев, Лариса Долина и Валерий Сюткин, а также певица Фантини и пианист Олег Аккуратов. Поздравляя Бутмана, Сюткин перефразировал одну из своих наиболее известных композиций. "Ты то, что надо. Так и споем", - обратился он к саксофонисту.

В этот вечер со сцены прозвучала композиция What a Wonderful World в исполнении Ларисы Долиной, песни Fly Me to the Moon и "Первый снег", которые спел Сергей Мазаев, и множество джазовых мелодий от обоих оркестров.

К поздравлениям присоединился и композитор Николай Левиновский, который долгие годы сотрудничает с юбиляром. "Десять лет назад на этой сцене мы отметили 50-летие Игоря Михайловича, сегодня отмечаем 60-летие и, если повезет, отметим и 70-летие тоже. Желаю Игорю Михайловичу всяческого процветания как в творчестве, так и в личной жизни", - сказал он.

О Бутмане

Советский и российский саксофонист родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. В своей многолетней карьере он сотрудничал со многими джазовыми, академическими и рок-артистами и коллективами: Херби Хенкоком, Рэем Чарльзом, Билли Кобэмом, Анатолием Кроллом, оркестрами Олега Лундстрема, Георгия Гараняна, Юрия Башмета, группами "Кино" и "Аквариум", Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими. В его дискографии 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

В 1999 году Бутман основал собственные квинтет и квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступает на джазовых фестивалях.