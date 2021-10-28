Группа ДДТ представит новый альбом, средства на который собрали поклонники

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рок-группа ДДТ 28 октября представит новый альбом "Творчество в пустоте", средства на выпуск которого были собраны в рамках краудфандинговой кампании, сообщает пресс-служба платформы Planeta.ru.

"28 октября на всех цифровых платформах состоится релиз нового альбома группы ДДТ "Творчество в пустоте", краудфандинговая кампания в поддержку которого была организована на платформе Planeta.ru", - говорится в сообщении.

Группа объявила о сборе средств на выпуск альбома 5 октября. Музыканты впервые решились на запуск краудфандинговой кампании из-за тяжелого финансового положения в связи с отменой и переносами концертов в пандемию коронавируса.

"Краудфандинговая кампания ДДТ уже вошла в тройку самых успешных за всю историю Planeta.ru: к 27 октября в ней приняли участие 6 749 человек, общий вклад которых составил 17 303 300 рублей. Среди вознаграждений, которые могут получить участники кампании, CD и виниловые пластинки с автографами Юрия Шевчука и других участников группы ДДТ, раритетные LP, постеры, книги и многое другое", - добавили в пресс-службе.

О новом альбоме

Музыкант, видеохудожник и один из старейших участников ДДТ Александр Бровко в беседе с ТАСС поблагодарил поклонников за массовую поддержку. "Мы очень благодарны, неожиданной для нас была поддержка в таких размерах. Видимо, правильная пословица "друзья познаются в беде". Такая всеобщая беда с пандемией, что у нас такое положение, но настоящие поклонники - честь им и хвала", - сказал он.

По его словам, для записи альбома привлекли много новых людей, которые ранее не работали с группой.

"Услышали они, как звучит группа, по-своему и помогли раскрыться, Юре [Шевчуку] понравилось это. Все по-другому зазвучало. Дмитрий Емельянов очень интересный, его концепция звучания. И по поэтическому материалу альбом, по-моему, очень сильный", - добавил Бровко.

Он также отметил, что собранные средства пойдут в том числе на съемку клипов, вскоре также ожидается релиз второй части альбома.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Автором большинства песен коллектива является Юрий Шевчук. В 2018 году группа представила свой 22-й номерной альбом - "Галя ходи".