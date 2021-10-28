Меры безопасности усилили в музее в Красноярске перед выставкой картины "Святая Русь"

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Красноярском художественном музее имени Сурикова, куда впервые на выставку доставлена картина Михаила Нестерова "Святая Русь". Об этом ТАСС сказал директор музея Владимир Лузан.

Картина "Святая Русь" считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры.

"Впервые в Красноярск доставлена картина Михаила Нестерова "Святая Русь" из Русского музея. Усилены меры безопасности. С 29 выставка начинает работать", - сообщил собеседник агентства.

По информации музее, 10 суток картину везли из Санкт-Петербурга на специальном транспорте, в котором установлены системы, поддерживающие определенную температуру, пневмоподвеска для мягкого движения и датчики слежения. Картина находилась в специальном боксе, в котором установлен двойной слой защиты. В пути ее сопровождала вооруженная охрана. Сейчас полотну нужно отстояться несколько дней в зале, чтобы привыкнуть к климатическим условиям музея.

"Святая Русь" была показана широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге, она понравилась императору Николаю II, но в обществе была воспринята неоднозначно. Прямо с выставки произведение было приобретено для Музея императорской академии художеств.

В 1909 году картину отправили на международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль первой степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях. В 1921 году "Святую Русь" передали в Русский музей. Первоначально она была в экспозиции, но в конце 1920-х годов произведение было убрано в фонды, где находилось до конца 1980-х годов, а затем стало вновь доступно для посетителей музея.