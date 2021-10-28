Григорий Заславский избран ректором ГИТИСа на второй срок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Общее собрание Российского института театрального искусства - ГИТИС проголосовало за избрание Григория Заславского ректором этого учебного заведения на следующие пять лет - до 2026 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, восемь - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - отметили в пресс-службе.

Представляя программу развития вуза на ближайшие пять лет, Заславский сообщил, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.

Также ректор рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы Gitis Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа. Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание условий для работы творческих кадров в региональных театрах.

Григорий Заславский возглавляет ГИТИС с 2016 года. Заславский - театральный критик, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств РФ.