Выставку Эрмитажа в Грозном перенесли на неопределенный срок из-за пандемии

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Дни Эрмитажа в Грозном перенесли с 28 октября на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Дни Эрмитажа в Грозном переносятся. О датах мы сообщим позднее", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 27 по 29 октября Эрмитаж впервые представит в Грозном выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу.

С 11 октября в Чечне введены дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Для входа в организации и общественные места необходим QR-код, действует масочный режим. Также в регионе усилены мероприятия по контролю за соблюдением самоизоляции в течение 14 дней со дня установления контакта с заболевшим или получения положительного результата ПЦР-анализа на СОVІD-19.