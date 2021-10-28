В Фонде культурных инициатив призвали учитывать пандемию при подаче заявки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Учитывать введение возможных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, при подаче заявки в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) нужно, эксперты обращают внимание на такие нюансы. Об этом в четверг сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в ходе вебинара, посвященного вопросам подачи заявок на новый конкурс.

"Мы с вами не знаем на самом деле, как дальше будут развиваться события. Поэтому учитывать это [пандемию] нужно, тем более что, давайте честно скажу, это в каких-то моментах учитывают и эксперты тоже. Они смотрят заявки, есть [ли] там офлайн-мероприятия. И эксперты в каких-то случаях задают вопросы, как же будет реализовываться проект в [таком] случае. Если эксперт приходит к выводу, что никак, тогда он просто поставит низкую оценку. Надо, конечно, оценивать и текущую ситуацию", - подчеркнул Карманов, отвечая на вопрос, нужно ли корректировать заявки с учетом пандемии.

По его словам, авторам проектов важно понимать, как их реализовать и достичь заложенных показателей в случае введения ограничений. "Вы, я думаю, должны подавать проекты так, как вы их видите. Учитывать пандемию нужно, но там, где она естественным образом возникает, укладывается в проект. Если есть возможность онлайн какие-то вещи сделать, лучше, конечно, сделать онлайн", - сказал Карманов.

Фонд 1 ноября начинает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов - 20 января 2022 года (23:30 по московскому времени). Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе.

Общий фонд второго грантового конкурса составляет порядка 4 млрд рублей. Еще один пройдет в летне-осенний период 2022 года, его фонд также составит порядка 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Поддержку фонда уже получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов России по итогам конкурса 2021 года.