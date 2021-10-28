Пользователи "Одноклассников" смогут выбрать любимого героя мультфильмов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Одноклассники" и "Союзмультфильм" в честь Международного дня анимации представили специальный конструктор публикаций с героями классических и новых мультфильмов киностудии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе соцсети.

"В честь Международного дня анимации социальная сеть "Одноклассники" совместно с "Союзмультфильмом" представили специальный конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии - Чебурашкой, Ежиком из картины "Ежик тумане", Волком из "Ну, погоди!" и другими", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в разделе "Идеи дня" появятся Кеша, Чебурашка, Волк, Ежик, Чуч-Мяуч и героиня мультсериала "Оранжевая корова" по имени Зо. С помощью специальной опции у пользователя будет возможность рассказать друзьям, почему именно этот мультгерой понравился ему больше всего, с какими чертами характера он ассоциируется и какое впечатление производит.

Кроме того, на видеовитрине у "Одноклассников" пользователи смогут найти и посмотреть такие анимационные фильмы, как "Новые приключения попугая Кеши", "Простоквашино", "Первая охота", "Доктор Айболит" и другие.