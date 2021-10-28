Фильм "Разжимая кулаки" выйдет онлайн 30 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", которую выдвинут на соискание премии "Оскар" от России, выйдет на платформе Start 30 октября, сообщает в четверг пресс-служба видеосервиса.

"Start продолжает выходить с кинопремьерами каждый уик-энд. Новой картиной в линейке станет авторский фильм выпускницы мастерской Александра Сокурова - Киры Коваленко. Драма "Разжимая кулаки" выйдет на видеосервисе уже в эту субботу", - рассказали в пресс-службе.

Российский Оскаровский комитет в понедельник выбрал картину в качестве представителя страны на премии "Оскар". Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Драма удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля в 2021 году.