Башмет и Пореченков представили в Екатеринбурге композицию "Облако в штанах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Музыкант и дирижер Юрий Башмет и актер Михаил Пореченков, а также "Солисты Москвы" представили в Екатеринбурге программу с литературно-музыкальной композицией "Облако в штанах" по поэме Владимира Маяковского.

Пореченков зачитал поэму Маяковского в обрамлении произведения Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича.

"Он (Маяковский - прим. ТАСС) говорит о каких-то очень близких мне вещах, вообще о близких вещах нам, людям - о любви, о страдании, о желании работать, о боге. <…> Всегда открываешь для себя что-то новое. Но еще музыка, которая звучит, которая душу возвышает, <…> когда мастер играет, когда великие рядом - меня это вдвойне захватывает", - поделился с журналистами Пореченков.

Башмет отметил, что выбор музыкального произведения обусловлен разными факторами, в частности, тем, что эти композиторы творили в тот же период, что и поэт. "И продукты питания, и политическая составляющая в данный момент в стране, и что в мире происходит - они это проживали и чувствовали", - пояснил он.

На концерте зрители услышали также произведения Чайковского, в частности, Серенаду для струнного оркестра.