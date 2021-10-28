В Вавилоне впервые с 2003 года открылся международный фестиваль искусств

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств открылся в четверг вечером в Вавилоне впервые в постсаддамовскую эпоху. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria. Праздник музыки, песен и танцев, которого иракцы ждали 18 лет, собрал артистов из Египта, Ирака, Кувейта, Ливана, Сирии и других стран региона.

Вавилонский фестиваль, проводимый с 1985 и вплоть до начала войны 2003 года, ежегодно собирал сотни музыкальных коллективов из разных стран мира. Для иракцев, живших в условиях войн и санкций, этот форум на территории древнего города Вавилона стал одним из самых значимых культурных событий года.

После свержения Саддама Хусейна в условиях гражданской междоусобицы и острых религиозных столкновений людям стало не до фестивалей. Лишь однажды - в 2010 году - его попытались провести, но, едва начавшийся праздник культуры был сорван: религия взяла верх, и из культурной программы были исключены все музыкальные, песенные и танцевальные номера.

По словам организаторов, фестиваль, на котором также запланирован показ мод, полеты на воздушных шарах и парапланах, мастер-классы по рисованию, призван "отразить яркое лицо Ирака как страны, богатой многообразием культур, и стать площадкой для сближения людей".

И хотя в этом году в Ирак приехали только арабские артисты и коллективы, в Ираке надеются, что хорошее начало к возрождению Вавилонского фестиваля положено.