Почти 20 проектов стали победителями премии в области дизайна и архитектуры в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Около 300 дизайнеров, архитекторов и студентов Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие в конкурсе интерьерной премии I-DESIGN AWARDS 2021. Восемнадцать проектов стали победителями в различных номинациях, сообщили в пресс-службе премии.

"На конкурс было подано 297 проектов в 15 номинациях. Участие приняли дизайнеры и архитекторы из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Томска и других городов Уральского федерального округа. <…> Впервые в этом году при поддержке Уральского государственного архитектурного университета в I-DESIGN AWARDS появилась студенческая номинация. Было подано 65 работ из таких университетов, как УрГАХУ, УрФУ, Международная школа дизайна IDS, Школа дизайна Divina Harmonia, Уральский колледж бизнеса управления и технологии красоты", - говорится в сообщении.

Награды вручили 18 участникам, трое их которых являются студентами университетов Уральского федерального округа. Так, дизайнеры студии "Одногруппники" (г. Екатеринбург) получили первое место в номинации "Интерьер квартиры до 100 м", а архитекторы студии "Мечты сбываются" (г. Челябинск) получили первое место в номинации "Архитектура частных домов". Лучшим участником в студенческой премии стала студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Алсу Динисламова, победившая в номинации "Интерьерное искусство". Приз зрительских симпатий в основной номинации премии получил проект "Дом для блогера в стиле лофт" дизайнера Анны Тютиной.

Победители основных профессиональных номинаций получили статуэтку из хрусталя, победители студенческой премии - по 50 тыс. рублей.

Премия I-DESIGN AWARDS 2021 - региональный открытый конкурс в области дизайна интерьеров жилых и общественных помещений, архитектуры частных домов и общественных объектов ландшафтного и предметного дизайна. Премия призвана наиболее полно представить лучшие достижения в области современного дизайна и архитектуры в Уральском федеральном округе (УрФО). В конкурсе принимали участие архитекторы, дизайнеры, декораторы и дизайн-бюро УрФО.