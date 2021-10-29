Фестиваль "Послание к человеку" откроется показами в кинотеатрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет в Санкт-Петербурге в 31-й раз, начнется в пятницу очными показами на шести площадках, после чего с 30 октября перейдет в онлайн-формат из-за коронавирусных ограничений в городе. Киносмотр откроет российская премьера картины Франсуа Озона "Все прошло хорошо".

"В Петербурге вводятся особые меры в связи с пандемией. <…> Единственный день, который у нас есть офлайн, в реальном режиме - это 29 [октября]. Мы хотим, чтобы люди постарались в этот день в зале, в реальной атмосфере кинотеатров, площадок увидеть все, что им интересно. <…> Этот день будет сверхнасыщенным. Во все остальные дни показы будут проходить по онлайн-системе, поэтому все могут смотреть наши замечательные программы - и конкурсные, и внеконкурсные", - сказал на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля его президент, режиссер Алексей Учитель.

Как рассказал журналистам программный директор "Послания к человеку" Алексей Медведев, 29 октября показы фестиваля будут проходить на шести различных площадках. Это кинотеатры "Родина", "Дом кино" и "Аврора", залы "Лендока" и "Ленфильма", а также книжный магазин "Порядок слов".

В "Лендоке" и "Порядке слов" с раннего утра до позднего вечера будут проходить показы и обсуждения фильмов Национального конкурса, вход на все показы будет бесплатным, по регистрации. У зрителей будет не только возможность посмотреть новые фильмы российских режиссеров, но и пообщаться с самими авторами. На других площадках состоятся показы основных специальных программ - "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное".

"Конкурс перетекает в основном в онлайн, за двумя важными исключениями", - отметил Медведев. Первое - это российская премьера фильма "Жизнь Иванны" режиссера Ренато Боррайо Серрано (уроженца Гватемалы, который много лет живет в России), которую представит сам автор. Второе - показ фильма "В ожидании Хандке" Горана Радовановича, который также пройдет в присутствии режиссера. Обе картины можно будет увидеть в "Доме кино".

Премьера фильма Озона и церемония открытия

В этом году "Послание к человеку" откроет российская премьера фильма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона - это экранизация одноименного автобиографического романа Эмманюэль Бернейм, соавтора фильмов Озона. Показ в кинотеатре "Аврора" пройдет в оригинальной французской озвучке с российскими субтитрами.

Как рассказал журналистам арт-директор фестиваля Андрей Плахов, фильм Озона ставит проблему санкционирования эвтаназии в современном обществе. "Это абсолютно другой Озон и в то же время сохраняющий в себе черты прежнего, - отметил он. - Синтез игрового, фантазийного и документального - он, мне кажется, наиболее интересен. Именно благодаря этому парадоксальному сочетанию фильм, тема которого выглядит депрессивной и печальной, производит на самом деле другое впечатление: он очень увлекательно смотрится, потому что зритель все время следит за неожиданными поворотами интриги и, конечно, за прекрасными работами французских актеров [Андре Дюссолье, Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг и другие]".

Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу на Новой сцене Александринского театра. Церемония начнется с показа фильма Петра Шепотинника, посвященного тридцатилетней истории "Послания к человеку". Для гостей вечера выступит группа Billy`s Band. Прямая трансляция мероприятия пройдет на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

С 30 октября по 4 ноября фильмы международного, экспериментального и национального конкурсов, а также часть внеконкурсных программ можно будет посмотреть в онлайн-формате на платформе nonfiction.film.

О фестивале

Фестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За три десятилетия в качестве членов жюри, гостей и участников фестиваль посетили Паоло Соррентино, Тонино Гуэрра, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Эмир Кустурица, Сергей Лозница, Виталий Манский и многие другие выдающиеся кинематографисты.