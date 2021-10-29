Гитара одного из основателей группы Pink Floyd Сида Барретта ушла с молотка за $27,4 тыс.

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Акустическая 12-струнная гитара Yamaha, которая принадлежала одному из основателей британской рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту (1946-2006), была продана на торгах за £19,9 тыс. ($27,4 тыс.). Об этом в четверг сообщил аукционный дом Cheffins в Кембридже.

Отмечается, что первоначально музыкальный инструмент 1969 года, который на торги выставил племянник гитариста Марк Барретт, оценивался в £5-10 тыс. ($6,9-13,7 тыс.). Аукционный дом указал, что Сид Барретт упоминал эту гитару в интервью американскому журналу Rolling Stone в 1971 году. "Это моя новая 12-струнная гитара. Я только привыкаю к ней, вот вчера отполировал ее", - сказал тогда музыкант. В свою очередь 57-летний племянник поведал агентству PA, что инструмент хранился длительное время у его отца, который передал ее ему в ноябре 2020 года незадолго до своей смерти.

Как подчеркнули в Cheffins, гитара ушла покупателю из Франции, который также за £2,3 тыс. ($3,1 тыс.) приобрел садовый стол, изготовленный Сидом Барреттом. Полученные от продажи средства племянник музыканта направил благотворительной организации Mind, оказывающей помощь психически больным пациентам, и Хоспису имени Артура Рэнка. "Мы рады, что гитара достанется тому, кто будет ценить ее. Надеюсь, что покупатель будет наслаждаться ей так же, как мой дядя", - заявил Марк Барретт, слова которого приводит PA.

Кроме того, за £258 ($355) на торгах были реализованы два настенных светильника, которые висели в подвале дома семьи Барретта в Кембридже, где он оборудовал самодельную студию звукозаписи.

"Немалое число преданных поклонников Pink Floyd со всего мира участвуют в наших аукционах. Это говорит, что легенда Сида все еще жива. Еще перед стартом торгов мы зафиксировали повышенный интерес к этому лоту, что подтверждает статус [Барретта] как одной из величайших икон в мире музыки", - отметил глава Cheffins Мартин Миллард. Он добавил, что гитарист Pink Floyd "был одним из самых больших музыкальных талантов Великобритании" и визитной карточкой Кембриджа, "несмотря на наркозависимость и психологические проблемы".

Группа Pink Floyd, известная философским содержанием текстов, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу, была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Барреттом (вокал, гитара). В 1968 году к четверке присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта после того, как тому пришлось покинуть группу из-за проблем с наркотиками. В 1994 году коллектив распался, однако позже вновь собирался до окончательного роспуска в 2015 году.