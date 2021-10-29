В Большом театре впервые поставили оперу Сергея Прокофьева "Маддалена"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представляет в пятницу первую в 246-м сезоне премьеру: одноактные оперы "Маддалена" Сергея Прокофьева и "Испанский час" Мориса Равеля, которые пройдут на Камерной сцене имени Б. А. Покровского 29, 30 и 31 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Значимость сегодняшней премьеры заключается не только в том, что она первая в новом сезоне, а прежде всего в том, что опера Сергея Прокофьева "Маддалена" никогда не шла в Большом театре, а опера Мориса Равеля "Испанский час" ставилась лишь однажды - в 1978 году", - сказала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она проинформировала, что постановку обеих опер осуществили дирижер Алексей Верещагин и режиссер Владислав Наставшевс, выступивший также в качестве сценографа и художника по костюмам.

Собеседница агентства напомнила, что за время работы в Большом театре дирижер Алексей Верещагин осуществил постановки опер "Маленький трубочист" Б. Бриттена (2015), "Ариадна на Наксосе" Р. Штрауса (2016), "Сорочинская ярмарка" М. Мусоргского (возобновление постановки Бориса Покровского, 2018), "Телефон. Медиум" Дж. К. Менотти (2019). В 2020 году совместной работой Алексея Верещагина и режиссера Владислава Наставшевса стала премьера оперы "Искатели жемчуга" Ж. Бизе на Камерной сцене театра.

"Теперь на тех же подмостках дирижер и режиссер продолжили сотрудничество", - отметила Новикова. По ее словам, для опер "Маддалена" и "Испанский час" подготовлено несколько составов исполнителей. Так, главные партии в опере "Маддалена" репетируют: Мария Лобанова, Ксения Мусланова (Маддалена), Александр Чернов, Михаил Яненко (Дженаро), Роман Бобров, Андрей Бреус (Стенио), Татьяна Конинская, Наталья Риттер (Джемма), Василий Гафнер, Захар Ковалев (Ромео). А в опере "Испанский час" исполнителями ролей выступают: Алексей Сулимов, Игорь Вялых, Дмитрий Бобров (Торквемада), Анна Бауман, Александра Наношкина, Анна Семенюк (Консепсьон), Валерий Макаров, Петр Мелентьев (Гонзальво), Александр Полковников, Василий Соколов (Рамиро), Александр Маркеев, Алексей Прокопьев, Алексей Смирнов (Дон Иниго).

Из истории оперы "Маддалена"

Как рассказала собеседница агентства, судьба оперы "Маддалена" необычна. Семь десятилетий она оставалась неисполненной и лишь теперь оказывается доступной любителям музыки. "Маддалена" значится под "несчастливым" номером 13 в списке сочинений Прокофьева: о создании оперы композитор упоминает в своей "Автобиографии", - пояснила Новикова.

"Летом 1911 года я написал одноактную оперу "Маддалена" по одноименной пьесе барона Ливена. Барон Ливен оказался молодою светскою дамой (Магда Густавовна Ливен-Орлова), более приятной в общении, чем талантливой в драматургии. Однако в "Маддалене", действие которой происходит в Венеции в XV веке, оказалось наличие конфликта, любви, измены, убийства. Написал я музыку быстро, но из четырех сцен оркестровал только одну. Я надеялся, что ее можно поставить на одном из консерваторских спектаклей, вокруг которых я, как ученик дирижерского класса, все время вращался и на которых среди классических вещей изредка появлялись и оперы учеников консерватории. Надежды эти не оправдались, поскольку "трудность музыки превзошла возможности исполнителей", - написал композитор в своей "Автобиографии".

Убедившись в невозможности постановки "Маддалены" в оперной студии консерватории, Прокофьев искал другие пути сценического воплощения оперы. Но все его хлопоты остались безрезультатными. В конце концов рукопись Прокофьева оказалась в архиве Русского музыкального издательства, обосновавшегося после революции в Париже, а после Второй мировой войны прекратившего свою деятельность. Недоступная ни исполнителям, ни исследователям, ни даже самому автору, "Маддалена" была надолго предана забвению.

"В начале 1970-х годов с рукописью творения Прокофьева познакомился Эдвард Даунс, известный английский дирижер и композитор, давний пропагандист русской и советской музыки, имеющий в своем дирижерском репертуаре многие произведения Прокофьева. Решив возродить оперу, Даунс завершил партитуру, с большим тактом и вкусом воссоздал характерно прокофьевскую оркестровую ткань в трех картинах", - продолжила исторический экскурс пресс-атташе ГАБТ.

Впервые "Маддалена" прозвучала 25 марта 1979 года под управление Э. Даунса в передаче радиостанции Би-Би-Си. 28 ноября 1981 года также под управлением Даунса состоялась сценическая премьера "Маддалены" на музыкальном фестивале в Граце (Австрия). В следующем году опера Прокофьева вошла в репертуар оперного театра города Сент-Луис (США).

"В 1986 году - ровно через 75 лет после создания - опера Прокофьева была записана на родине композитора. Инициатором этой мировой премьеры грамзаписи стал советский дирижер Геннадий Рождественский, в творческом формировании которого музыка Прокофьева сыграла определяющую роль. В сентябре 1987 года опера прозвучала на Всесоюзном радио. Премьерное для СССР ее сценическое воплощение осуществил Большой театр Белоруссии в 1989 году", - привела исторические данные собеседница агентства.

Об опере "Испанский час"

Что касается оперы "Испанский час", то, как известно из достоверных источников, ее автор - композитор Морис Равель довольно долго искал подходящий сюжет. В конце концов он обратил внимание на комедию Франк-Ноэна "Испанский час".

"Франк-Ноэн (настоящее имя - Морис Этьен Леонар, 1873-1934) - парижский адвокат, одновременно работавший в столичных журналах литературным обозревателем, был также автором романа, стихов и пьес. В 1904 году он написал водевиль "Испанский час", который с успехом шел в одном из парижских театров", - уточнила собеседница агентства.

Равелю этот текст понравился. "То, что я попытался сделать, - довольно смело: я хотел возродить итальянскую оперу-буффа, - вернее, только ее принципы. Мое произведение задумано не в традиционной форме, как и его единственный прообраз - "Женитьба" Мусоргского, точно воспроизводящая комедию Гоголя", - вспоминал композитор.

"Читая "Испанский час" Франк-Ноэна, я решил, что эта забавная фантазия как раз отвечает моим планам. Выдержанная в духе оперы-буффа комедия разрабатывает излюбленную тему о хитрой жене, ловко обманывающей простодушного мужа", - пояснял свой выбор Равель.

"Испанский час", работа над которым началась в 1907 году, был закончен в 1908-м и представлен в парижский театр Комической оперы. Однако ее директор нашел, что сюжет "несколько скабрезный", а действие затянуто, и положил партитуру под сукно. Премьера оперы Равеля состоялась лишь 19 мая 1911 года в один вечер с оперой Массне "Тереза".

"В Большом театре опера Равеля "Испанский час" ставилась впервые в 1978 году. (Дирижер-постановщик Фуат Мансуров, режиссер-постановщик Олег Моралев, художник-постановщик Николай Золотарев, хореограф-постановщик Юрий Ветров)", - напомнила пресс-атташе ГАБТ.

Создатели о новом спектакле

Перед премьерой "Маддалены" и "Испанского часа" на Камерной сцене Большого театра мыслями о новом спектакле поделились с журналистами на пресс-брифинге его создатели. Первым был режиссер Владиславс Наставшевс, выступивший также в качестве сценографа и художника по костюмам.

"Зрители увидят две одноактные оперы, два названия: "Маддалена" Сергея Прокофьева и "Испанский час" Мориса Равеля. Обе эти оперы были написаны примерно в одно и то же время, в самом начале 20 века. И соответственно в них много общего. И в то же время они кардинально разные. Если Прокофьев написал трагедию, то Равель написал комедию. Тема у обеих опер в принципе похожая. В центре сюжета - женская неверность, женщина как символ изменчивости и страсти", - прокомментировал режиссер.

Он признался, что объединить две разные оперы в одном спектакле не его идея. "Это предложение театра, но это очень хорошее сочетание", - оценил постановщик. А как сценограф он определил свое "пространство как условный репетиционный зал". "Это условное репетиционное пространство крайне обшарпано, там проступает много слоев краски, штукатурки. Что касается костюмов, то они в каком-то смысле даже архетипы мужского и женского начала. У мужчины - это костюм-тройка, который, надо сказать, не очень изменился до сегодняшнего дня. А у женщин в "Маддалене" - это вечернее платье, потому что главная героиня у нас как бы оперная дива, Мария Каллас, может быть. А в "Испанском часе" это соответственно жара, в женской одежде - облегченный вариант и, конечно, испанский платок, который тоже на протяжении веков не менялся", - рассказал режиссер.

Со своей стороны, дирижер Алексей Верещагин также подтвердил, что ранняя опера Прокофьева "Маддалена" и "Испанский час" Равеля, оказываясь рядом, представляют собой единство и большой контраст. "Обе рассказывают о любви, но принципиально по-разному. Разные партитуры потребуют от слушателя быстрого переключения между эмоциональными регистрами: от экспрессионистской трагедии к иронической пародии. Мы постараемся сыграть на контрасте, это интересная задача", - подчеркнул маэстро.

Не скрывала эмоций и участница спектакля певица Мария Лобанова. "Мы с большим интересом и удовольствием работали над этим спектаклем. Я думаю, что получилось красиво, захватывающе. Сначала идет "Маддалена", потом "Испанский час". Что очень удачно, создает очень хороший контраст. Мы сначала немножко удивимся, ужаснемся, восхитимся "Маддаленой" Прокофьева и потом пойдем в "Испанский час" радоваться, смеяться. Мне кажется, это очень интересно. Это стоит прийти посмотреть по крайней мере один раз точно", - заверила артистка.