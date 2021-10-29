В "Кубанском казачьем хоре" не планируются сокращения

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Руководство "Кубанского казачьего хора" считает, что выделение танцевальной группы не приведет к нарушению целостности коллектива, танцевальная группа продолжит совместные выступления с хором и оркестром, при реорганизации не планируется проводить сокращений, а наоборот намерены расширить штат и повысить в будущем артистам заработную плату. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора организации Виктор Захарченко.

Ранее первый заместитель генерального директора ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" Виктор Захарченко провел встречу с артистами, где было объявлено, что танцевальную группу намерены выделить из старейшего в России творческого коллектива - "Кубанского казачьего хора" - к началу 2022 года, что якобы позволит танцевальной группе создавать собственные концертные программы, иметь сольные концерты. Министерство культуры Краснодарского края заявляло, что обеспокоено выделением балета, считает это неконструктивным. Такая реорганизация, по мнению министерства, может нарушит целостность старейшего в РФ творческого коллектива.

"Если кратко комментировать мнение Министерства культуры Краснодарского края о том, что выделение танцевальной группы может привести к нарушению целостности коллектива, мы считаем, министерство изначально видит только отрицательные моменты реализации данного проекта, не рассматривая его возможный положительный эффект", - поделился Захарченко.

Он пояснил, что выделение танцевальной группы позволит этому подразделению "Кубанского казачьего хора" развиваться в части хореографии за счет проведения сольных концертных программ, на которые также планируется получать дополнительные государственные задания, при этом танцевальная группа останется полноправной частью общего коллектива "Кубанского казачьего хора" и будет принимать участие в общих концертных программах, когда одновременно на сцене выступают хор, оркестровая и танцевальная группы.

По словам собеседника агентства, в традиционную общую концертную программу "Кубанского казачьего хора", как правило, могут войти не более двух-трех номеров танцевальной группы, что гораздо меньше, чем номеров самого хора, кроме того, эти номера ориентированы на общую стилистику программы для того, чтобы они сочетались с выступлением хора. По мнению Захарченко, для танцевальной группы этого мало, сольные программы позволят группе шире раскрыть свой творческий потенциал, дополнительно оттачивать в ходе выступлений мастерство, демонстрировать разноплановость репертуара. Необходимость самого факта проведения реорганизации он объяснил тем, что танцевальной группе "Кубанского казачьего хора" необходимо свое название: если афиши будут анонсировать выступление "Кубанского казачьего хора", а фактически это будет сольная программа танцевальной группы, произойдет подмена ожиданий зрителей.

Касаемо опасений самих артистов, которые они высказывают в социальных сетях и СМИ, Захарченко заверил, что такая реорганизация не предусматривает сокращение штата коллектива, а напротив его расширение.

"Всего в состав "Кубанского казачьего хора" входят порядка 75 артистов самого хора, 20 человек оркестра и 38 человек по штатному расписанию артистов балета, из них есть две свободные вакансии. При реорганизации планируется дополнительно набрать артистов в состав балетной группы, их количество будет определено по итогам формирования бюджета балетной группы на основании государственного задания для этого коллектива. Также мы планируем в состав оркестра "Кубанского казачьего хора" дополнительно набрать 13-15 человек, которые будут обеспечивать деятельность балетной группы", - сказал первый заместитель генерального директора ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор".

Он добавил, что за счет дополнительной прибыли танцевальной группы от сольных программ планируется повысить в будущем и заработные платы артистов.

О хоре

"Кубанский казачий хор" основан в 1811 году. В репертуар хора входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива.

В соответствии с уставом ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор", генеральный директор учреждения утверждает структуру и штатное расписание учреждения, принимает нормативные правовые акты, утверждает положения о структурных подразделениях учреждения, в учреждении создан художественный совет, который определяет концепцию творческой деятельности и вырабатывает направления в ее реализации. "Кубанский казачий хор" входит в отрасль культуры Краснодарского края, является одним из ведущих творческих коллективов региона и брендом края.