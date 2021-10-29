Организаторы отметили рост уровня участников национального отбора "Детского Евровидения"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уровень участников российского национального отбора международного конкурса "Детское Евровидение" растет с каждым годом, жюри порадовал выбор песен, сообщила на пресс-конференции в пятницу в ТАСС руководитель организационного комитета международного конкурса "Детское Евровидение" Екатерина Орлова.

"С каждым годом уровень участников возрастает. Каждый год какие-то новые технические моменты, растем, развиваемся", - сказала она.

Как отметила генеральный директор Академии Игоря Крутого, которая организует национальный отбор, Стелла Хачанянц, в этом году ребята отдали предпочтение при выборе песен на конкурс стильным молодежным произведениям.

"В этом году нас очень порадовали ребята в плане выбора музыки. Мы уже несколько лет наблюдаем, что в основном представляют большие баллады, песни душещипательные, вызывающие слезу. Каждый год думаем о том, что хотелось бы, чтобы представили что-то подвижное, танцевальное, молодежное, модное, стильное и по подаче, и по музыке, и по аранжировке. И наконец в этом году получилось так, что у нас практически все 12 участников прошли именно с такими песнями", - сказала Хачанянц.

Теми же достоинствами обладает и песня Mon ami Тани Меженцевой, которая представит Россию на "Детском Евровидении - 2021". Орлова назвала Таню бойцом, который серьезно относится к своему делу, не подведет ни продюсеров, ни страну. "Я знаю точно, что Таня выйдет на сцену и идеально все исполнит", - сказала Орлова. Сейчас юной певице предстоит большая работа, в том числе занятия вокалом и работа над постановкой.

Сама Таня, которая уже представляла Россию на "Детском Евровидении - 2019" в дуэте с Денберелом Ооржаком, призналась, что решила вновь принять участие в смотре, поскольку в этом году много работала и хочет занять первое место, кроме того, ей понравилась атмосфера на состязании. По ее словам, она, конечно, испытывает волнение перед выступлением, но предполагает, что в Париже оно уже будет меньше, чем при первом ее выступлении на "Детском Евровидении".

О конкурсе

Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami 26 октября выиграла российский национальный отбор международного конкурса "Детское Евровидение", который организовала Академия Игоря Крутого. Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Всего на право представить Россию на конкурсе было подано свыше 500 заявок, в финал национального отбора прошли 12 участников. Таня Меженцева уже представляла Россию на "Детском Евровидении - 2019" в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря под слоганом "Воображай", что является отсылкой к победной песне прошлого года французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины. Планируется, что конкурс пройдет в очном формате. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте от 9 до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.