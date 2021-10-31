Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной открылся в Казани

ТАСС, 31 октября. Произведение композитора Софии Губайдулиной "Гнев Божий" прозвучало на ХI Международном фестивале современной музыки Сoncordia в честь ее 90-летия, который открылся в Казани. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Государственного симфонического оркестра Татарстана.

"Концерт - открытие фестиваля был посвящен яркому событию, которое сейчас отмечает музыкальная общественность всего мира, - 90-летнему юбилею Софии Губайдулиной - одного из величайших композиторов ХХ века", - отмечается в сообщении.

Открытие фестиваля прошло в Государственном Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. В исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана впервые в России прозвучало произведение "Гнев Божий" для симфонического оркестра. Были исполнены и другие знаменитые произведения Губайдулиной "Всадник на белом коне" для симфонического оркестра и органа, "Диалог: я и ты". Впервые в Казани прозвучал концерт №3 для скрипки с оркестром. Оркестр также представил Симфонию №8 ("Неоконченная") Франца Шуберта.

В качестве солиста выступил кавалер ордена искусств и литературы Вадим Репин (скрипка). Дирижерским пультом управлял создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus, дирижер оркестра Таллинской филармонии и Эстонского национального симфонического оркестра Андрес Мустонен.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года. В 1990 году она признана заслуженным деятелем искусств РФ, является почетным доктором Йельского и Чикагского университетов. В своем творчестве Губайдулина широко использует народные и нетрадиционные инструменты. Музыка композитора звучит во многих игровых, документальных и анимационных фильмах, театральных спектаклях.

Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia основан художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Татарстана, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским. Мероприятие имеет статус крупного международного форума современной музыки.