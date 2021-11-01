Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на новый конкурс

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в понедельник открывает прием заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Сегодня Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на новый грантовый конкурс. Мы ждем заявки тех, кто подавал их в первый раз, но не получил поддержку, ждем проекты от новых заявителей. Для подачи заявок есть целых 80 дней, но советую не откладывать оформление проектов на последние дни. В помощь нашим заявителям мы провели вебинар, на котором разобрали многие вопросы, поступившие в фонд от участников конкурса", - сообщил ТАСС генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Он напомнил, что фонд в конце октября запустил серию подкастов и видеороликов, которые помогут правильно оформить проекты и увидеть заявки глазами экспертов, эти материалы размещены в аккаунтах ПФКИ в социальных сетях. "Призываю скачивать методические материалы и чек-листы для самопроверки с сайта фонда, там - ответы на многие вопросы, с которыми сталкиваются грантозаявители", - добавил собеседник агентства.

Свои заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив (фондкультурныхинициатив.рф) могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов - 20 января 2022 года, 23:30 по московскому времени. Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Общий фонд грантового конкурса - порядка 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

"Первый конкурс уже показал интерес к нему. Мы видим, как по всей стране начинают реализацию проекты, а где-то уже прошли крупные события. Так, на Чукотке при нашей поддержке завершился кинофестиваль "Золотой ворон", в Новосибирске прошло вручение премии "Музыкальное сердце России", идет набор на премию Russian Creative Awards, отобрал конкурсантов V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open", - отметил Карманов.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, обнародованной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.