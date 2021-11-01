Российские учреждения культуры проведут свыше 50 тематических эфиров для "Ночи искусств"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" в этом году будет приурочена к Дню народного единства и пройдет 4 ноября. В этот день на портале "Культура.РФ" будет организовано более 50 эфиров из музеев страны, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры.

"Культура.РФ" приглашает пользователей присоединиться к трансляциям из учреждений культуры со всей страны. Всего в этот день состоится более 50 эфиров. Специальная программа к "Ночи искусств" пройдет в сообществе портала в "Одноклассниках". Темой эфиров станет русское народное творчество и обычаи", - говорится в сообщении.

Исторический музей проведет лекцию "Секреты из бабушкиного сундука: расписные сундуки XVII-XVIII веков", Российский этнографический музей покажет беседу "Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян". Музей музыки проведет эфир о музыкальных инструментах народов России.

Кроме того, в преддверии акции в сообществе "Культура.РФ" "ВКонтакте" в разделе "клипы" стартует неделя, посвященная традиционному русскому искусству. Ежедневно с 1 по 7 ноября музеи будут рассказывать о самых интересных экспонатах. Пользователи узнают о круглой балалайке, ставшей прототипом современной домры, об истории всемирной известности владимирских рожков, о гжельской майолике XVIII века и ее цветовых особенностях и многом другом. В проекте примут участие Исторический музей, Этнографический музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Музей музыки.