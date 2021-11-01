Международный театральный фестиваль "Камерата" проведут онлайн из-за пандемии

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Открывающийся 3 ноября международный фестиваль-конкурс драматических театров "Камерата" впервые будет проходить онлайн. Зрители смогут посмотреть некоторые спектакли бесплатно. Такое решение принято организаторами из-за пандемии коронавируса, сообщила ТАСС в понедельник помощник министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

"В этом году у международного фестиваля-конкурса драматических театров "Камерата" юбилей: по счету он 15-й, а кроме того, посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Между тем из-за пандемии коронавируса принято решение проводить его онлайн, это будет впервые в истории фестиваля", - сказала собеседница агентства.

По словам Олиферчук, к участию в фестивале ранее было заявлено 10 спектаклей разных театров мира. "Жюри будет смотреть все спектакли онлайн, а зрители бесплатно онлайн смогут посмотреть часть спектаклей", - добавила она.

Международный фестиваль "Камерата", инициатором проведения которого выступил Челябинский Камерный театр, родился в 1992 году. Фестиваль проходит в раз в два года, с 2008 по 2011 год прерывался из-за трудностей с финансированием.

По данным властей Челябинской области, регион находится на пике заражаемости коронавирусом. По информации областного Минздрава на 1 ноября, всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 111 241 случай заражения коронавирусом (плюс 520 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 90 381 пациент выздоровел и выписан из больницы, продолжает лечение 15 271 человек. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соцдистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции, посетители учреждений сферы услуг обязаны иметь при себе QR-код.