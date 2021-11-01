Imagine Dragons даст концерты на стадионах в Москве и Петербурге в 2022 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рок-группа Imagine Dragons летом 2022 года вернется в Россию со стадионными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе агентства Pop Farm.

"5 июня 2022 года в московском СК "Лужники" и 7 июня 2022 года на санкт-петербургской "Газпром Арена" выступят главные герои стадионного инди-рока последнего десятилетия - Imagine Dragons, - сообщили организаторы гастролей. - Мировой тур четверки из Лас-Вегаса в поддержку вышедшего в сентябре пятого альбома "Mercury - Act1" стартует в конце мая и прокатится по крупнейшим площадкам Европы с остановками на знаковых фестивалях".

Релиз записан при участии продюсера Рика Рубина. "В новой работе музыканты откровенно исследуют эмоциональные крайности взамен глубоко метафоричных ранних текстов", - отметили в концертном агентстве. Первые синглы новой пластинки - Follow You и Cutthroat - возглавили чарт Billboard Alternative Airplay.

На концертах тура прозвучат и другие признанные хиты Imagine Dragons, в том числе Believer, Thunder и Radioactive, ставшие лучшими рок-песнями десятилетия по версии Billboard.

Группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас-Вегасе вокалистом Дэном Рейнолдсом. В нынешний состав также входят бас-гитарист и клавишник Бен МакКи, гитарист Уэйн Сермон и барабанщик Дэниел Платзман. Первый же их альбом Night Visions, вышедший в 2012 году, достиг второй позиции в авторитетном чарте Billboard 200. В 2014 году Imagine Dragons стала лауреатом премии "Грэмми" в номинации за лучшее исполнение рок-композиции.