Книги финалистов "Большой книги" будут доступны бесплатно читателям в течение месяца

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Произведения финалистов Национальной литературной премии "Большая книга" будут доступны онлайн в течение месяца, за это время читатели смогут бесплатно познакомиться с ними и проголосовать за понравившиеся произведения, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

"Народное голосование, которое определит три лучших произведения года, завершится 1 декабря в 12:00", - сообщили в пресс-службе.

Победитель голосования среди читателей будет объявлен в конце 2021 года. За это звание будут бороться тринадцать произведений. В список вошли: "Симон" Наринэ Абгарян, "Сад" Марины Степновой, "Оправдание острова" Евгения Водолазкина, "Риф" Алексея Поляринова, "Филэллин" Леонида Юзефовича, "Кока" Михаила Гиголашвили, "Сады Виверны" Юрия Буйды, "Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах" Дмитрия Бавильского, "Вечная мерзлота" Виктора Ремизова, "Архив Шульца" Владимира Паперного, "Лесков. Прозеванный гений" Майи Кучерской, "Рана" Оксаны Васякиной и "Этот берег" Андрея Дмитриева.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Победителям вручают памятные наградные знаки и дипломы.