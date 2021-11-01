Спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" вернут на сцену МХТ им. Чехова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Идеальный муж. Комедия" в постановке Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Об этом театр сообщил в своем аккаунте в Instagram .

"Спектакль "Идеальный муж. Комедия" возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы - 22 и 23 декабря. Билеты будут в продаже с 6 ноября", - говорится в сообщении.

В сентябре Сергей Женовач, являвшийся тогда художественным руководителем МХТ, сообщил, что театр исключит из репертуара два спектакля в постановке Константина Богомолова - "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы". Он пояснил, что дело не в спектаклях, а в жизнедеятельности театра: как только выпускается премьера, минимум один-два спектакля должны уходить.