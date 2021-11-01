В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет онлайн-концерт аргентинского танго

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Онлайн-концерт аргентинского танго пройдет в московском музее-заповеднике "Царицыно" 2 ноября в рамках проекта "Посольские вечера в Царицыне". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), являющегося одним из организаторов концерта.

"2 ноября состоится онлайн-трансляция очередного события в рамках проекта "Посольские вечера в Царицыне". На этот раз вечер посвящен Аргентине, а культуру этой страны никак невозможно представить без танго. Концерт в Царицыне так и называется - "Век танго", он приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы и организован НФПП и музеем-заповедником "Царицыно" при поддержке посольства Аргентины в России и лично чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что Пьяццолла, которого в Аргентине называют El Gran stor ("Великий Астор"), - это человек, который уже в XX веке привнес в жанр танго много нового, обогатив его элементами джаза и классической музыки. В ходе концерта прозвучат ряд его известных сочинений, включая завершающее программу Libertango ("Танго свободы"). Будут исполнены также произведения других аргентинских авторов. Концерт пройдет в живом исполнении, его участниками станут аргентинские танцоры Хуан Мануэль и Лиза Росалес.

Вечер "Век танго" начнется в 20:00, его можно будет посмотреть на портале "Культура.РФ", в соцсети "Одноклассники", на сайтах музея-заповедника "Царицыно" и проекта "Посольские вечера в Царицыне".

"Посольские вечера в Царицыне" - цикл музыкальных вечеров, знакомящих зрителей с культурным наследием разных стран, которое представляют музыканты, художники, дипломатические представители этих государств. Каждый вечер проводится совместно с посольством представленной страны. Концерты проводятся в архитектурно-парковом комплексе "Царицыно" в Оперном доме (Среднем дворце) или в Екатерининском зале Большого дворца.