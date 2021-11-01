Объявили победителей высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония объявления победителей высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" состоялась 1 ноября в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева.

"Нынешний "Золотой софит", конкурс со своей уже большой историей, подтвердил, что это премия серьезная. И, я думаю, она еще далеко себя не исчерпала, - сказал корреспонденту ТАСС председатель номинационного совета премии народный артист России Николай Буров. - Приятно, что на этот раз мы использовали все номинации, которые были в нашем арсенале. Год на год не приходится, и бывает, мы изымаем какие-то номинации в силу того, что эксперты не увидели события в течение всего театрального сезона. В этом году все номинации заняты, и, может быть, даже стоит подумать о том, не сократить ли их количество. Во всяком случае есть предмет для обсуждения после того, как мы вручим премии за законченный сезон".

Лауреатов премии определили тайным голосованием накануне церемонии награждения. Лучшим спектаклем большой формы признали "Братья Карамазовы" Льва Додина (Малый драматический театр), репетиции спектакля по роману Достоевского длились более четырех лет. Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" режиссера Андрея Калинина (Александринский театр), а лучшую мужскую роль получил играющий в этом спектакле Ипполита Григорьевича Кислякова Артём Трус.

Награду за лучшую женскую роль забрала Наталья Парашкина (театр Балтийский дом), за роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в спектакле "Волки и овцы", режиссера Анджея Бубеня. А лучшим художником признали Анвара Гумарова за сценографию спектакля "Дуэль" режиссера Леонида Алимова (театр имени Комиссаржевской).

Петербургский "Золотой софит" прошел в 2021 году в 27-й раз. Обладатели этой премии нередко становятся затем и лауреатами "Золотой маски". Награждение проходит осенью на разных площадках Санкт-Петербурга. С 2002 года проводится также "Фестиваль номинантов "Золотого софита".