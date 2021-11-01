Елизавету Боярскую отметили театральной премией "Золотой софит" за игру в спектакле Додина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Елизавету Боярскую, Игоря Иванова, Станислава Никольского и еще нескольких актеров отметили специальным призом экспертного совета на XXVII торжественной церемонии награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" за игру в спектакле "Братья Карамазовы" Льва Додина. Об этом ТАСС сообщили организаторы премии в понедельник.

"Специальные призы экспертного совета получили Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Станислав Никольский, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Екатерина Тарасова, Игорь Черневич за безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актерских индивидуальностей. Спектакль "Братья Карамазовы". Режиссер Лев Додин. Малый драматический театр - Театр Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этой номинации отметили Марину Игнатову за сохранение и развитие лучших традиций русской актерской школы в роли Мадам (спектакль "Честная женщина", режиссер Валерий Фокин, Александринский театр), а также Романа Муромцева за режиссуру спектакля "Шатуны" (театр-фестиваль "Балтийский дом"), Татьяну Трудовую - за дебютные роли в спектаклях Театра имени Ленсовета.

В номинации "Лучшая женская роль" победила Наталья Парашкина, ее отметили за роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в спектакле "Волки и овцы" (режиссер Анджей Бубень, театр-фестиваль "Балтийский дом"). "Лучшую мужскую роль" присудили Ивану Трусу за роль Ипполита Григорьевича Кислякова в спектакле "Товарищ Кисляков" (режиссер Андрей Калинин, Александринский театр, Новая сцена). "Лучшая роль второго плана" у Владимира Богданова за роль Александра Давидовича Самойленко в спектакле "Дуэль" (режиссер Леонид Алимов, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской). В номинации "Лучший актерский ансамбль" отметили Владислава Демьяненко, Артема Лисача, Анастасию Полянскую за игру в спектакле "Сталлоне. Любовь. Корова" (режиссер Кирилл Люкевич, театр "Суббота").

"Лучшей работой художника" отметили Анвара Гумарова за сценографию спектакля "Дуэль" (режиссер Леонид Алимов, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской). "Лучший спектакль малой формы"- "Товарищ Кисляков" (режиссер Андрей Калинин, сценография и костюмы - Андрей Калинин, Алиса Юфа, Александринский театр, Новая сцена). "Лучший спектакль большой формы" - "Братья Карамазовы" (режиссер Лев Додин, художник-постановщик Александр Боровский).

О премии "Золотой софит"

Высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" учредили в 1995 году в Санкт-Петербурге, она проводится ежегодно. Награду присуждают на конкурсной основе по итогам работы петербургских театров в минувшем театральном сезоне.

Лауреаты "Золотого софита" сезона 2020-2021 годов определили тайным голосованием накануне церемонии награждения. В голосовании приняли участие номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России, экспертные советы.