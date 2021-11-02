В Москве акция "Ночь искусств" пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября в онлайн-формате. Всего для горожан подготовили более 120 онлайн-мероприятий, сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

"Всего москвичей ждет более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе "Ночи искусств" смогут жители самых разных городов России", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Акцию организует столичный департамент культуры. Ознакомиться с афишей мероприятий и выбрать трансляцию можно будет с 3 ноября на сайте проекта.

"Основной площадкой в столице, откуда будут транслироваться мероприятия "Ночи искусств", станет Новый Манеж. Здесь разместится театральное пространство "Арт-платформа". Это объединенный ресурсный центр в структуре Департамента культуры Москвы, созданный для поддержки театральных проектов, коллективов и деятелей. Также в числе ключевых участников Центральный выставочный зал (ЦВЗ) "Манеж" и Музей Москвы", - говорится в сообщении.

Откроет акцию музыкальная программа для всей семьи. Выставочный зал Новый Манеж с 15:00 до 16:00 проведет трансляцию концерта "Детские песни о главном". Прозвучат популярные песни и мелодии из советских и российских мультфильмов. Концерт посвящен 85-летию киностудии "Союзмультфильм".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского продюсерского центра, в Новом Манеже также состоится дискуссия с участием ведущих экспертов в области цифрового искусства. Трансляция будет доступна в прямом эфире на портале культура.рф с 18:00 до 20:00. "Стратегическими темами дискуссии станут вопросы развития NFT-технологий, влияние NFT на мировой и российский арт-рынок, а также тактика взаимодействия цифрового искусства и выставочных проектов и галерей", - пояснили в пресс-службе.