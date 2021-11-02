На "Золотую маску" номинировали рекордное количество претендентов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская национальная театральная премия "Золотая маска" сезона 2020-2021 годов определила своих номинантов. Ими стали 81 спектакль, 67 театров, 290 частных номинаций - рекордное количество претендентов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе премии.

"Мы с нетерпением ждали сегодняшнюю пресс-конференцию. Шла огромнейшая работа двух экспертных советов весь театральный сезон", - сказала на пресс-конференции генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина. По ее словам, экспертные советы отсмотрели более 1 150 спектаклей.

Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии награждения 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Трансляция церемонии пройдет в прямом эфире на мультимедийном сервисе Окко.

28-й фестиваль "Золотая маска" традиционно планируется провести с января по апрель с соблюдением необходимых мер безопасности.

Номинантов премии 2022 года определили экспертные советы из премьер, выпущенных с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 года. Жюри "Золотой маски" будет сформировано совместно с Союзом театральных деятелей РФ и утверждено его секретариатом в декабре.

Внеконкурсные проекты

Программу фестиваля дополнят внеконкурсные проекты, среди них - программа "Маска плюс", включающая экспериментальные и неординарные спектакли из городов России, "Детский weekend" с постановками для детей всех возрастов, "Золотая маска в кино", в рамках которой представят прямые трансляции спектаклей, отмеченных экспертами "Золотой маски", и записи, показ которых проходит в течение всего года в кинотеатрах по всей России и в странах СНГ.

Также в числе внеконкурсных проектов - "Золотая маска online", в 2021 году трансляции этой программы посмотрело более 900 тыс. зрителей. Проект "Russian case" адресован зарубежным продюсерам и критикам, его афиша включает спектакли из конкурсной программы и наиболее интересные премьеры текущего сезона, в 2022 году он пройдет одновременно онлайн и офлайн.

В рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" в 2022 году запланированы проекты в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Череповце, Нижнем Новгороде, Норильске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Самаре, Улан-Удэ, Шатуре. А в рамках программы "Лучшие спектакли за рубежом" ожидаются гастроли российских спектаклей в Эстонии, Латвии и Израиле.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. В 2022 году фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.