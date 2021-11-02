Половину номинантов театральной премии "Золотая маска" представляют регионы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти половину номинантов театральной премии "Золотая маска" представляют региональные коллективы, сообщила во вторник на пресс-конференции министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Честно могу сказать, что для министерства культуры очень важно, что в этом году почти половина номинантов - это регионы. Не только Москва и Санкт-Петербург, но к нам после большой паузы возвращается Нижний Новгород, например, Казань, в Воронеже уже серьезное количество номинаций, уже серьезно конкурируют с Москвой и Петербургом, и, мне кажется, это просто прекрасно", - рассказала министр.

Она также добавила, что в онлайн-формате просмотры спектаклей фестиваля по сравнению с 2020 годом в этом году возросло с 480 тыс. до 900 тыс.

"Когда онлайн затевался, нам казалось, что это блажь, дополнительная опция. Нас это спасло, выручило <…> Это целая армия зрителей, которая добавилась. Пусть в этом формате, но, тем не менее, получила представление о том, какие яркие постановки существуют сейчас в разных регионах", - сказала министр.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.