В Воронеже планируют создать новый турмаршрут по культурным объектам эпохи Петра I

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. Новый туристический маршрут планируется создать в Воронеже по культурным объектам, посвященным эпохе Петра I. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

"Экспозиция в "Доме Гардениных" станет частью комплекса культурных объектов, посвященных эпохе Петра Великого. Туда войдут Успенский Адмиралтейских храм, "Гото Предестинация", а также будущий историко-культурный парк на Петровском острове. За счет того, что все объекты находятся в пешей доступности друг от друга, в городе можно будет создать новый туристический маршрут", - сообщил он.

Алексей Гордеев был губернатором Воронежской области с 2009 по 2017 годы, по его решению создана копия парусного линейного корабля "Гото Предестинация", первого русского корабля, построенного без участия иностранных специалистов и по проекту и под руководством Петра I. В 2014 году воссозданное судно открыли для посещений у причала Адмиралтейской площади в Воронеже.

Гордеев добавил, что Воронежская городская дума согласовала передачу "Дома Гардениных" из муниципальной в региональную собственность, сейчас для этого готовят необходимые документы. "В следующем году со дня рождения Петра I исполняется 350 лет. История Воронежа тесно связана с его именем, это гордость для многих горожан. Логично и правильно было бы организовать экспозицию, посвященную Петру Великому. И самое подходящее место для этого - "Дом Гардениных" в Фабричном переулке", - сообщил Гордеев.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил начать в Воронеже реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения "Дом Гарденина", который построен в Фабричном переулке в первой половине XVIII века сподвижником Петра I, купцом Потапом Гардениным и считается одним из первых каменных зданий города. В разные годы в здании располагались больничный корпус, воспитательный дом, богадельня, дом инвалидов, жилые квартиры. Во время Великой Отечественной войны дом был разрушен, его восстановили в 1946-1947 годах, жильцов расселили в 2015 году, с тех пор здание пустует.

В 2021 году исполнилось 325 лет первому регулярному военно-морскому флоту России, который создавался в Воронеже по указу Петра I. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", военные корабли строили на более чем 10 воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона. По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.