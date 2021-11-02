Директор фестиваля "Золотая маска" рассказала, какие театры получили больше всех номинаций

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Большой театр и Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского из Перми получили больше всех номинаций по итогам объявления номинантов Российской национальной театральной премии "Золотая маска" сезона 2020-2021 годов. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

"Больше всех номинаций у Большого театра: четыре спектакля - это 22 номинации. У Перми - четыре спектакля и 19 номинаций. У Екатеринбургского театра оперы и балета - два спектакля и 14 номинаций. И постановки, которые получили большее количество номинаций, - это "Шахматы", "Моцарт "Дон Жуан" театра "Мастерская Фоменко", "Антигона" из Перми, "Семейка Аддамс", как ни странно, об этом скажут эксперты, но Драматического театра из Тюмени, и Мариинский театр - "Байка. Мавра. Поцелуй феи", это балет", - сказала Ревякина.

По ее словам, серьезную конкуренцию Москве по количеству номинаций составляют театры из Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Воронежа, и где-то одна треть афиши - это независимые театры.

"Большая часть номинантов - это города, это регионы наши", - сказала Ревякина.

Она отметила, что с каждым годом "Золотая маска" становится все более масштабной и сложно устроенной институцией, конкурсную программу 2022 года составят 81 спектакль 67 театров из 17 городов. Режиссеры, дирижеры, художники, актеры, танцовщики, художники по костюмам и художники свету, драматурги и композиторы будут представлены в 290 частных номинациях.

"Театры весь прошедший год продолжали работать, выпускали премьеры. И происходил тот живой непосредственный диалог со зрителем, который, может быть, и есть самое важное в театре. С момента объявления номинантов начинает свою работу вся команда фестиваля. "Золотая маска" - это результат усилий многих людей: театров, которые к нам приезжают, журналистов, наших друзей, партнеров и спонсоров", - отметил в свою очередь президент фестиваля "Золотая маска" Игорь Костолевский.

Он также зачитал приветствие председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

"Пресс-конференция, на которой будут названы номинанты XXVIII фестиваля "Золотая маска", проходит в онлайн-формате. Будем надеяться, что к весне ситуация изменится, и мы сумеем посмотреть все фестивальные спектакли. Ожидания самые радужные, и хочется верить, что они нас не обманут. Нам предстоит увидеть интересные спектакли, восхититься прекрасными актерскими работами, открыть новые имена, новые названия", - отметил Калягин в приветствии.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. В 2022 году фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.