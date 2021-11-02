Более 20 спектаклей большой и малой формы поборются за "Золотую маску"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 10 спектаклей большой формы и 14 постановок малой формы поборются за Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" сезона 2020-2021 годов, списки номинантов опубликованы на сайте премии.

"Сезон был чрезвычайно увлекательным и плодотворным", - отметила на пресс-конференции во вторник председатель экспертного совета премии по драматическому театру и театру кукол Татьяна Тихоновец. По ее словам, этот год отличает огромное количество премьер, не выпущенных в прошлом сезоне из-за пандемии.

В номинации "Драма/спектакль большой формы" за награду поборются 11 постановок.

"Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы из Санкт-Петербурга;

"Горбачев" Театра наций (Москва);

"Дело" и "Тайм-аут" театра "Красный факел" из Новосибирска;

"Иваново детство" Театра юного зрителя из Казани;

"Моцарт "Дон Жуан". "Генеральная репетиция" театра "Мастерская П. Н. Фоменко" (Москва);

"Сын" Российского академического молодежного театра (Москва);

"Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова из Санкт-Петербурга;

"Утиная охота" Театра им. Ленсовета Санкт-Петербурга;

"Циолковский" Театра драмы им. Ф. Волкова из Ярославля;

"Школа жен" Театра им. Вл. Маяковского (Москва).

Спектакли малой формы

По словам Тихоновец, географическим открытием премии стал Нижнекамск.

"Одно у нас географическое открытие - это Нижнекамск и спектакль очень маленького, скромного театра "На заре" Туфана Имамутдинова <...> И я очень хочу, чтобы не просто он показался на "Золотой маске", я сделаю все для того, чтобы предложить его на самые разные фестивали России", - подчеркнула она.

Всего в категории "Драма/спектакль малой формы" номинированы 14 постановок, среди них семь - спектакли театров Санкт-Петербурга.

"Дания тюрьма" Камерного театра Малыщицкого;

"Интервью В." Театра ненормативной пластики;

"Комитет Грустящего Божества" Театра Post;

"Нана" и "Товарищ Кисляков" Александринского театра;

"Сектор Газа" театра "ЦЕХЪ" (Экспериментальная сцена Театра-фестиваля "Балтийский дом" под руководством Анатолия Праудина);

"Юдифь" Фонда Alma Mater и Дома радио.

Из других городов в этой номинации представлены следующие постановки:

"Анна Каренина" Театра юного зрителя из Красноярска;

"Все тут" театра "Школа современной пьесы" из Москвы;

"Двенадцатая ночь" Никитинского театра из Воронежа;

"Книга непокоя" Молодежного театра Архангельска;

"На заре" Драматического театра им. Т. А. Миннуллина из Нижнекамска;

"Танцующая в темноте" театра "Старый дом" из Новосибирска;

"Финист Ясный Сокол" проекта "Дочери Сосо" из Москвы.

"Совершенно замечательный спектакль "Сектор Газа" <...> Нам бы хотелось, чтобы этот спектакль, который идет у нас в конкурсе, смотрелся бы вместе со спектаклем, который не был когда-то представлен на "Маску", это спектакль "Донецк". Потому что это общий проект, который называется у Праудина "Человек на войне". Это очень важная тема сегодня", - сказала Тихоновец.

Режиссеры драмы

Более 20 режиссеров поборются за награду в номинации "Драма/работа режиссера", в их числе Юрий Бутусов ("Сын"), Роман Каганович ("Интервью В."), Миндаугас Карбаускис ("Школа жен"), Дмитрий Крымов ("Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция"), Андрей Могучий ("Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"), Борис Павлович ("Циолковский" и "Юдифь"), Алвис Херманис ("Горбачев"), Петр Шерешевский ("Тайм-аут" и "Дания тюрьма").

Также на премию номинированы 10 актрис и 17 актеров в категориях "Драма/женская роль" и "Драма/мужская роль", среди них - Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Миронов номинирован за роль Михаила в спектакле "Горбачев" Театра Наций, Чулпан Хаматова за роль Раисы в том же спектакле, а Боярская за роль Катерины Ивановны в "Братьях Карамазовых" Малого драматического театра - Театра Европы Санкт-Петербурга.

"Золотую маску" за женскую роль в драме могут получить также Анна Блинова, Полина Диндиенко, Елена Кайзер, Ирина Кривонос, Аделина Любская, Наталья Палагушкина, Вера Сергеева, Катерина Таран. В категории "Драма/мужская роль" номинантами, помимо Евгения Миронова, стали Сергей Азеев, Виктор Бугаков, Илья Варанкин, Сергей Дрейден, Нияз Зиннатуллин, Виталий Куликов, Владимир Лемешонок, Анатолий Лобоцкий, Анатолий Малыхин, Иван Николаев, Евгений Редько, Иван Трус, Александр Худяков, Алмаз Хусаинов, Евгений Цыганов и Игорь Черневич.

Кроме того, названы номинанты на "Золотую маску" за роли второго плана, работу художника, работу художника по костюмам, художника по свету, и работу драматурга. Так, на награду претендуют драматурги Ася Волошина ("Дания тюрьма"), КЛИМ ("Юдифь"), Марина Крапивина ("Тайм-аут"), Светлана Петрийчук ("Финист Ясный Сокол"), Павел Пряжко ("Комитет Грустящего Божества").

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" учреждены в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. В 2022 году фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.