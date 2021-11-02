"УралОпераБалет" представит связь современности и старины в премьере "Евгений Онегин"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный театр оперы и балета "УралОпераБалет" представит сближение двух эпох - старины и современности - в новой постановке "Евгения Онегина" режиссера Дмитрия Волкострелова. Серия премьерных показов пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили в театре во вторник.

"В опере есть много различий с пушкинским романом. <…> На сцене у нас есть несколько времен, у нас есть современность, та, в которой мы живем <…> здесь и сейчас. <…> И есть историческое время, пушкинское. Татьяна, Евгений, Владимир, Ольга - они эту историю проживают по-настоящему здесь, впервые на наших глазах", - поделился Волкострелов, уточнив, что в постановке времена начинают вступать друг с другом в диалог.

Пушкинские герои встречают своих двойников из других эпох и тесно взаимодействуют с ними. Идея сближения разных времен реализуется как в самих героях, так и в исторических и современных костюмах персонажей, рассказали в театре.

Отличительной особенностью постановки являются декорации из натуральных материалов: на сцене появятся настоящие березы и антикварные предметы конца XVIII века. "[На сцене] я пыталась создать вселенскую декорацию, мне показалось, что [ее лучше передаст] бескрайняя бесконечная березовая роща. <…> У нас стоят настоящие антикварные предметы, потому что концепция режиссера - это единовременное существование времен", - отметила художник-постановщик Ксения Перетрухина.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В его репертуаре почти четыре десятка произведений, которые не раз становились номинантами премии "Золотая маска". География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.