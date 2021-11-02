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В Подгорице открылся фестиваль российских мультфильмов

Он продлится до 5 ноября

БЕЛГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Балканский фестиваль российских анимационных фильмов открылся во вторник в Черногории по случаю 85-летия киностудии "Союзмультфильм". Об этом сообщил Русский дом в Подгорице на своей странице в Facebook.

По случаю юбилея "фабрики мультфильмов" по инициативе компании "Балканский Путник", "Российской газеты" и Россотрудничества фестиваль будет проходить в формате праздничных мероприятий и показов. На фестивале покажут новый художественный фильм "Гофманиада". Все проекты "Союзмультфильма", которые представят на мероприятии, будут сопровождать субтитры.

"Работа Русского дома направлена на развитие и укрепление культурных отношений между нашими странами. Это мероприятие - пример налаживания сотрудничества. Фестиваль будет проходить несколько дней не только в Подгорице, но и в Будве. Все это стало возможным благодаря усердной работе большой команды профессионалов", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Подгорице Алексей Фомин, являющийся одним из организаторов мероприятия.

Фестиваль российского анимационного кино в Черногории пройдет со 2 по 5 ноября.

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