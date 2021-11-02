В Русском доме в Любляне прошел литературно-музыкальный вечер "Достоевский и музыка"

ЛЮБЛЯНА, 2 ноября. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер "Достоевский и музыка" прошел во вторник в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Словении. Мероприятие было приурочено к 200-летнему юбилею со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

"Достоевский является очень популярным писателем в Словении, но мало кто знает о его любви к музыке, о том, какие концерты он посещал, чьи произведения любил послушать. Поэтому я с удовольствием начала изучать данный вопрос", - прокомментировала идею мероприятия доктор музыковедения, флейтистка и слушательница курсов русского языка при Русском доме в Любляне Анита Преловшек.

Во время литературно-музыкального вечера Преловшек прочитала гостям лекцию об увлечении Достоевского музыкой. Также в ходе мероприятия прозвучали произведения классической музыки, среди которых "К ней" и Ария Ратмира из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Ивановича Глинки, "На заре ты ее не буди" Александра Егоровича Варламова и Ария №7 из Stabat Mater Джоаккино Россини.

29 октября словенский скульптор Катюша Рояц представила выставку своих работ в Русском доме в Словении. В экспозицию произведений впервые были включены работы на тему истории любви известного итальянского художника Амадео Модильяни к знаменитой русской поэтессе Анне Ахматовой, которая случилась в Париже в начале XX века. Модильяни создал несколько десятков полотен, вдохновившись образом Ахматовой. По словам Рояц, она на протяжении двух десятилетий создает цикл "Модильянки", на который ее вдохновили произведения Модильяни и который насчитывает 90 скульптур из расписной обожженной глины.