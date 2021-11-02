Поиск худрука МХАТ им. Горького начнется не раньше января 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поиски кандидатуры нового художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького начнутся не раньше января 2022 года, заявил ТАСС во вторник генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Что касается нового художественного руководителя, дело в том, что на сегодняшний день мы должны исправить ту экономическую ситуацию, в которой находимся. Когда мы до конца года доработаем, в январе выйдем, получим новую субсидию, после этого придем к этому поиску, который нам необходим, и определимся с новым художественным руководителем", - сказал собеседник агентства.

О письме в адрес Татьяны Дорониной

Вместе с тем, по словам Кехмана, коллектив МХАТ имени М. Горького согласился подписаться под письмом в адрес президента театра Татьяны Дорониной с просьбой вернуться в театр и участвовать в его жизни в той мере, в какой она сочтет возможным.

"Сегодня был сбор труппы. Самое главное, что мы увидели друг друга в глаза. Я представился, рассказал, кто я, чем занимался, чтобы они знали не из газет. Живое общение всегда дороже, чем любые статьи и любые биографии. Мы очень тепло пообщались. У артистов было более 20 вопросов. Я ответил на 20 минимум. Что касается вопросов творческих людей, мы договорились о том, что весь конфликт закончен. И самое главное то, что весь коллектив согласился подписаться под письмом, который я собираюсь написать Татьяне Васильевне, чтобы она вернулась в театр", - сказал собеседник агентства.

Летом в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени М. Горького Татьяна Доронина написала письмо президенту России с просьбой помочь сохранить театр, в котором просила уволить Эдуарда Боякова с поста худрука. 1 ноября Бояков объявил об уходе из театра в связи с тем, что новый директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление. В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

Отвечая на вопрос, действительно ли он предложил Боякову написать заявление об уходе, Кехман подтвердил, что так оно и было. "Все верно. Я считаю, все те люди, которые имели отношение к ситуации с Татьяной Васильевной Дорониной и ее уходу из театра, просто не могут работать со мной. С Татьяной Васильевной нельзя было так поступать, вот и все", - сказал он.

Говоря о репертуаре, Кухман отметил, что до конца года он сформирован: "Есть большой репертуар, который остался от Татьяны Васильевны Дорониной, и при Боякове было сделано несколько неплохих спектаклей". С 2022 года, по его словам, театр сможет работать над новым репертуаром.

Кехман добавил, что с заместителем худрука МХАТа Захаром Прилепиным у него нет противоречий. "У нас с Прилепиным вообще нет никаких противоречий. Мы все с ним обсудили, у нас есть понимание, как мы можем взаимодействовать. Меня это полностью устраивает", - заверил Кехман.

Отвечая на вопрос, в каком качестве собирается возвращать в жизнь театра Татьяну Доронину, Кехман отметил: "У нее есть статус - президент. Я ее возвращаю в любом качестве - как человека, который по сути создал этот театр и руководил им 30 лет. Поэтому мне разницы нет, в каком качестве она вернется. Она должна просто находиться в театре столько, сколько считает нужным". Письмо отправят Дорониной от имени коллектива театра и лично генерального директора, добавил Кехман.

Об уволенных актерах

Кехман сообщил, что планирует встретиться с уволенными ранее из театра актерами. "Встречусь со всеми. Я обещал труппе, что я со всеми разберусь, со всеми встречусь за эти два месяца, и после этого буду принимать решение, нужны эти актеры или не нужны. Если их несправедливо уволили, тогда мы, безусловно, каким-то образом с ними найдем решение. Пока я не знаю никого из них", - сказал гендиректор.

Он добавил, что уже переговорил с режиссерами театра о привлечении актеров труппы к новым постановкам. "Актеры, которых я видел на собрании, мне показались абсолютно разумными. Я точно знаю, что их можно задействовать. Поговорил уже с режиссерами и они мне сказали: "Конечно, мы всех задействуем", - отметил собеседник ТАСС.

О театре

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.