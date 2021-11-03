{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший Шмидта в сериале "Бригада"

Ему было 49 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта, начальника охраны Саши Белого в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает "Пятый канал".

По его данным, незадолго до смерти Гуменецкого по состоянию здоровья условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области, где он отбывал наказание с сентября 2015 года за хранение крупной партии наркотиков. После чего Гуменецкий был размещен в хосписе.

Артист также успел отметиться ролями в фильмах "Нежный возраст", "Бумер" и "Цена жизни". До съемок в сериале "Бригада", Гуменецкий был майором спецназа, а также профессиональным военным с опытом боевых действий.

Теги
Россия
Гендиректор МХАТ им. М. Горького примет решение по спектаклю с Бузовой после его просмотра
По словам Владимира Кехмана, показ постановки перенесен на неопределенный срок
Читать полностью