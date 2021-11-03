Netflix может предоставить дополнительные выплаты создателям сериала "Игра в кальмара"

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix рассматривает возможность предоставления дополнительного вознаграждения съемочной группе сериала "Игра в кальмара", включая режиссера Хван Дон-хека. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на вице-президента компании по государственной политике Дина Гарфилда.
По данным агентства, решение было принято на фоне критики Netflix за отказ предоставлять дополнительные выплаты корейским авторам сверхуспешного сериала.
Отмечается, что Netlfix получила прибыль в размере $900 млн, в то время как расходы на создание "Игры в кальмара" составили $21 млн. При этом авторы сериала ранее не получили дополнительных выплат.
Как сообщает Yonhap, представитель стриминговой платформы не уточнил размер дополнительного вознаграждения и сроки его выплаты.
Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.