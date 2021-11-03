Netflix может предоставить дополнительные выплаты создателям сериала "Игра в кальмара"

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix рассматривает возможность предоставления дополнительного вознаграждения съемочной группе сериала "Игра в кальмара", включая режиссера Хван Дон-хека. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на вице-президента компании по государственной политике Дина Гарфилда.

Не так велик хайп, как его малюют:

Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

По данным агентства, решение было принято на фоне критики Netflix за отказ предоставлять дополнительные выплаты корейским авторам сверхуспешного сериала.

Отмечается, что Netlfix получила прибыль в размере $900 млн, в то время как расходы на создание "Игры в кальмара" составили $21 млн. При этом авторы сериала ранее не получили дополнительных выплат.

Как сообщает Yonhap, представитель стриминговой платформы не уточнил размер дополнительного вознаграждения и сроки его выплаты.

Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.